Die «New York Times» macht ihren Lesern Basel schmackhaft

Pünktlich zur Fasnachtszeit publiziert eine der führenden Zeitungen der Welt, die «New York Times», einen ausführlichen Reisebericht über Basel.

Basel sei vielleicht die einzige Stadt der Welt, die sich am besten an einem Montag um vier Uhr früh entdecken lasse, beginnt der Journalist Dave Seminara seinen Bericht und spielt damit auf den fasnächtlichen Morgestraich an.

Des Weiteren zeigt er sich von der «lovely» Altstadt und diversen gastronomischen und Museums-Angeboten sehr angetan. Wiederholt kommt er auf zwei «Söhne der Stadt», Erasmus von Rotterdam und Roger Federer, zu sprechen. «In einer Zeit, in der die beliebtesten Reiseziele der Welt von zu vielen Touristen belagert werden, verdienen unterschätzte, aber ebenso verlockende Orte wie Basel einen zweiten Blick», schreibt der Autor. Sein Artikel «36 Hours in Basel» ist bereits auf der Internetseite der Zeitung abrufbar und soll am Sonntag in der Druckausgabe erscheinen.