Die Messe schraubt die Erwartungen herunter

Am Samstag geht die fünftägige Swissbau zu Ende. Sie ist der erste Gradmesser für die zuletzt arg gebeutelte MCH Group. Nachdem die Publikumsmessen ­Züspa (in Zürich), Comptoir (in Lausanne) sowie Muba (in Basel) eingestellt wurden, verbleiben der Gruppe neben der Swissbau noch die Flaggschiffe Baselworld und Art. Besonders gespannt darf man sein, wie gross der Besucherrückgang an der diesjährigen Swissbau sein wird. Der neue CEO der MCH Group, Bernd Stadlwieser, gab sich am letzten Dienstag bei der Eröffnung betont vorsichtig. Er sprach von 80'000 bis 90'000 erwarteten Besucherinnen und Besuchern.