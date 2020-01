Die Kohle umsonst verbrannt

Heute wurde sie feierlich wieder der Berufsfeuerwehr Basel-Stadt übergeben. Zwei Tage vor der Museumsnacht. Sie fuhr durch den Lützelhof mit Regierungsrat Baschi Dürr als Teil der Mannschaft. Welch eine Freude, diese einzigartige Maschine in Fahrt zu sehen. Und zu hören. Immerhin ist diese Dampfspritze das weltweit einzig erhaltene noch «lebendige» Exemplar. Denn sie wurde in aufwendiger Arbeit restauriert. Von entscheidender Bedeutung dabei: der Kesselschmied Demian Soder aus Dintikon (AG).

Doch bei der Museumsnacht am Freitag wird die Dampfspritze weder keuchen noch dampfen, weder rauchen noch tropfen. Laut Marco Husi, Leiter Support der Berufsfeuerwehr Basel-Stadt, wurde nach eingehender Prüfung befunden, ein Fahrbetrieb im Rahmen der Museumsnacht sei zu gefährlich. Aus Sicherheitsgründen also wird die Dampfspritze kalt und leblos als simples Ausstellungsobjekt am Feuerwehrmuseum zu sehen sein.

All die Kohle, die die beiden Basel dafür hergegeben haben, um diesem historischen Fahrzeug so richtig einzuheizen: umsonst. Die lieben Steuerzahlerinnen und -zahler können zwar ahnen, dass das Ding jetzt theoretisch wieder läuft, die BaZ stellt online auch gerne das Video zur Verfügung, das Pascal Troller aufgenommen hat, er, der sich schon seit vielen Jahren für den Erhalt mechanischen Kulturgutes einsetzt. Aber wann genau Frau Meier und Herr Müller die Dampfspritze so wie schon Herr Dürr in Aktion sehen werden, ist offen. Marco Husi hat zwar mögliche Termine im Kopf, wie er uns sagt, will aber lieber noch nichts versprechen.

Was uns als Schlussbemerkung unter den Nägeln brennt: Um das Ding tot im Museum angucken zu dürfen, hätte man kein Steuergeld ausgeben müssen