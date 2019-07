Die Klimadebatte erreicht das Basler Feuerwerk

An der Bundesfeier am Rhein, die im Gegensatz zu jener auf dem Bruderholz und in Riehen am Abend vor dem 1. August stattfindet, ändert sich gemäss Manuel Staub, Leiter der Arbeitsgruppe «Bundesfeier am Rhein», nichts gegenüber dem Vorjahr.

Wie gewohnt startet das Feuerwerk um 23 Uhr und wird von den zwei Frachtschiffen Kiesueli und Schwägalp abgefeuert. «Am Feuerwerk halten wir fest und auch an dessen ­Länge von rund 20 Minuten. Es ist für die 100'000 Besucher eine wichtige Sache», sagt Staub.

Dennoch würde das Feuerwerk in der Arbeitsgruppe jedes Jahr von neuem diskutiert. Es sei stets ein Abwägen zwischen der Feinstaubthematik und dem ­öffentlichen Interesse. «Wir ­werden diese Diskussion auch im nächsten Jahr führen», sagt Staub.

Wenig negative Reaktionen

Sabine Horvath, Leiterin Aussenbeziehungen und Standort­marketing beim Präsidial­departement, sagt, dass trotz der Klimadebatten und der Klimathematik nicht mehr kritische Reaktionen gegen das Feuerwerk eingegangen seien als in den letzten Jahren.

Horvath: «Es sind Einzel­stimmen, die sich negativ zum Feuerwerk äussern. Allerdings machen öffentliche und private Feuerwerke in der Schweiz rund zwei Prozent des jährlichen Feinstaubausstosses aus. Daher nehmen wir die Diskussion sehr ernst und sind offen für Veränderungen.»

Zum zweiten Mal kein Feuerwerk mehr startet der Wasserfahrverein Fischer-Club Basel 1884 an seinem Standort beim Waisenhaus. Wie Präsident Pascal Widmer sagt, seien die ­Auflagen der Behörden zu gross geworden, um ein kleines Feuerwerk zu starten. Mit der Klimadiskussion hat das in diesem Fall also nichts zu tun.