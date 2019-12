Die Erinnerung

Wir Buben konnten uns zu Hause nichts anderes ­vorstellen, sonst hätte uns wohl eine grosse Enttäuschung gepackt. Missvergnügen wäre aber auch in unseren Gesichtern gestanden, hätte der Weihnachtsbaum der Grosseltern plötzlich anderen Schmuck gehabt. Wir schauten immer genau hin, kontrollierten und freuten uns über all jene Kugeln, die wir einzigartig fanden. Da gab es eine winzige: rosarot, leicht trüb und in der Mitte mit einem ringsum laufenden, weissen Blattmotiv. Und mit ungebrochener ­Faszination berührten wir vorsichtig die kleine silberne Trompete und die rote ­Kaffeekanne.Doch es kam der Tag, da Tannenbaum und Grosseltern nur noch als schöne Erinnerung in uns weiterlebten. Die Kugeln aber blieben erhalten; sie kamen ins Weihnachtsbaumschmuck-Sortiment der ­Familie. Nur: Das Interesse an diesen kleinen Schmuck­stücken verflog mit der Zeit. Geschmack und Mode veränderten sich.

Die Kehrtwende kam, als der Basler Johann Wanner Endeder 1960er-Jahre den alten Christbaumschmuck wiederbelebte. Er hatte begonnen, traditionellen mundgeblasenen und handbemalten ­Glasschmuck sowie die dazugehörenden Gipsformen zu sammeln – teilweise direkt bei den traditionsreichen Glas­bläser-Werkstätten in Thüringen, im nördlichen Polen, in ­Böhmen und Tschechien. Zudem liess er mittels der alten Originalformen wieder Christbaumschmuck her­stellen und trug so mass­geblich zur Erhaltung eines vom Aussterben bedrohten Kunsthandwerks bei. Wanner hatte auf die richtige Karte gesetzt. Mit seiner Strategie löste er eine Welle der Nostalgie aus, die bis heute nicht verebbt ist. Im Gegenteil: Jedes Warenhaus hat inzwischen Christbaumschmuck aus diesem hauchdünnen Glas im Angebot – sei das in Form von Engeln und Weihnachtsmännern, Nüssen und Tannzapfen, Vögelchen und Clowns, Trommeln und Fruchtkörbchen und nochmals Engeln und Weihnachtsmännern. Manche gingen noch einen Schritt weiter und entwickelten Christbaumschmuck, der sich an der Basler Fasnacht, an Festessen und Alltagsgegenständen orientiert.

Der Weihnächtler

Wanner ist ein Weihnächtler, der auf Tradition setzt. Seinen Baum schmückt er meistens einen Sonntag vor dem Fest, und immer alleine. Der BaZ sagte er einmal: «Ich hole die diversen Kartonschachteln vom Estrich. Sie stecken voller Erinnerungen. Vieles ist aus meiner Kindheit. Ich zupfe die Kugeln aus dem Seidenpapier. Manche stimmen mich glücklich, manche traurig.»

Wer Weihnachtsnostalgie sucht, ist deshalb in Wanners Laden am Spalenberg bestens aufgehoben. Wer noch etwas mehr auf Geschichte setzt, sollte das Haus zum Kirschgarten besuchen. Das Stadt­palais an der Elisabethen­strasse zeigt in seinen Salons ­Weihnachtsschmuck aus verschiedenen Jahrhunderten. Goldener und silberner Baumschmuck finden sich ebenso wie Äpfel, Nüsse und Backwerk. Und vielleicht hängt an einem der Tannenzweige auch eine kleine silberne Trompete oder eine rote Kaffeekanne.

