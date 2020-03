Die humanitäre Krise ist der Jungen SVP egal

An den Aussengrenzen von Europa sterben Flüchtende, weil die EU ihre Grenzen hermetisch abgeriegelt hat und die Flüchtenden mit Tränengas und Schlagstöcken an ihrer Flucht hindert. Die Menschen auf der Flucht erfahren Gewalt, unter ihnen sind auch etliche Kinder und Minderjährige. Was sich momentan in Griechenland abspielt, ist unbestritten eine humanitäre Katastrophe.