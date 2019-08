Die Erfolgsstory des Basler Kunstkredits

Ist es mehr als ein Zustupf?

Grögel: Eine Lebensrente ist es auf ­jeden Fall nicht.

Das war es auch nie?

Grögel: Nein. Es ging immer um zwei Sachen: Die Kunstschaffenden durch Aufträge wie bei «Kunst am Bau», aber auch durch Ankäufe zu unterstützen. Die Sammlung Kunstkredit dokumentiert ja mittlerweile ganz eindrücklich das Kunstschaffen der Region. Mit Werk- und Projektbeiträgen soll es zudem ermöglicht werden, Neues zu schaffen. In einem Gesamthaushalt eines Kunstschaffenden kann so ein Förderbeitrag – egal ob durch uns oder andere – immer nur ein Bestandteil unter mehreren Einnahmequellen sein. Simon Koenig: Geld ist das eine. Es geht vor allem auch um Anerkennung. Wenn ein Werk in die Sammlung Kunstkredit angekauft wird, hat das für die Künstlerin oder den Künstler eine grosse Bedeutung.

Gibt stets die Qualität den Ausschlag? Oder spricht man gelegentlich einen Beitrag, um zu helfen oder zu unterstützen?

Grögel: Das steht nicht gegeneinander. In erster Linie geht es immer um Qualität. Es kann aber gut sein, dass bei zwei gleichwertigen Arbeiten noch andere Faktoren berücksichtigt werden.

Wie viele der mittlerweile rund 5000 Werke, die der Kunstkredit erworben hat, sind sichtbar? Hängen also in Büros oder in öffentlichen Räumen?

Koenig: Die Ausleihquote ist im Schnitt so um die 50 Prozent … Es gibt aber nicht nur die Option Büro oder öffentlicher Raum. Manche Werke sind auch an Ausstellungen ausgeliehen, aktuell hängt ein Werk im Kunsthaus Aarau.

Im Rückblick auf die 100 Jahre und die 5000 Werke: Wie viele echte Schätze sind darunter? Oder anders gefragt: Wie gut waren die Urteile der Juroren?

Koenig: Es ist so divers wie bei jeder anderen Sammlung. Aber eine solche Hierarchie einzuführen, macht aus unserer Perspektive wenig Sinn. Man müsste ja auch noch unterscheiden zwischen Marktwert und der Relevanz in der Kunstgeschichte Basels. Für die Sammlung Kunstkredit sind die 5000 Werke genau richtig, weil sie das Wesen des Basler Kunstschaffens, aber auch die Tätigkeit der Kunstkreditkommission in den letzten 100 Jahren abbildet. Die Vielfalt ist doch vor allem interessant. Diese zu dokumentieren, war immer auch das Ziel des Kunstkredits. Und ja, es hat Werke darunter, die man zu einem Zeitpunkt ankaufen konnte, als dies mit den Mitteln des Kunstkredits noch möglich war. Also zum Beispiel von Meret Oppenheim oder Miriam Cahn.