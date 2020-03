«Die Drähte laufen heiss bei uns» Die Dargebotene Hand hilft Menschen, die sich wegen des Corona-Notstands isoliert und einsam fühlen. Die Berater in der Regionalstelle Basel-Stadt/Baselland erleben am Telefon dramatische Momente. Martin Furrer

Frau Marcius, wie bekommen Sie den Ausnahmezustand zu spüren?

Die Drähte laufen heiss bei uns. In den vergangenen Tagen ging es bei den rund 500 Anrufen, die eingingen, in mehr als der Hälfte der Fälle um die Corona-Pandemie.

Was beschäftigt die Menschen?

Viele weinen am Telefon und sagen, sie kämen mit der Isolation und der Einsamkeit nicht mehr zurecht. Es rufen auch Angehörige an, die sich Sorgen machen um ihre betagten Eltern. Wenn diese in einer Patientenverfügung festgehalten haben, dass sie im Fall einer Erkrankung nicht ins Spital eingeliefert werden wollen, fühlen sich viele Angehörige hilflos. Ich habe auch andere Sachen erlebt, die mir unter die Haut gegangen sind.

Zum Beispiel?

Eine ältere Dame sagte mir, sie drehe durch. Sie leide an einer psychischen Erkrankung. Doch wegen der Corona-Krise habe ihr Psychiater den nächsten Termin abgesagt. Umso glücklicher bin ich, dass die Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel-Stadt und die Psychiatrie Baselland soeben eine Hotline eingeführt haben (siehe Box rechts).

Ist das eine Konkurrenz zur Dargebotenen Hand?

Nein, gar nicht. Wir bieten ja keine Therapien an. Wir entlasten die Menschen, indem wir ihnen zuhören und sie motivieren, sich professionelle Hilfe zu holen.

Was bereitet den Menschen in der Corona-Krise ausserdem Sorgen?

Kürzlich meldete sich eine jüngere Frau. Sie ist wegen Corona getrennt von ihrer im Ausland lebenden Familie und lebt allein, auf sich gestellt, in ihrer Wohnung. Sie drohte, sich Verletzungen zuzufügen.

Was tun Sie in einer solchen Situation?

Wir rieten ihr, ihren Arzt zu fragen, ob er ihr ein Zeugnis ausstellen könne, damit sie zu ihrer Familie reisen kann.

Was plagt die Senioren?

Eine ältere Frau litt darunter, dass sie ihre Grosskinder derzeit nicht sehen kann. Zudem sei ihr Sohn nervlich am Anschlag: Er habe ein Restaurant, das er schliessen musste. Jetzt sitze er mit seiner Frau und seinen drei kleinen Kindern in der Wohnung. Er wisse nicht, wie es mit ihm und seinen Angestellten weitergehe. Wir empfahlen der Frau, die Grosskinder anzurufen. Eine Geschichte vorlesen kann man ja auch per Telefon.

Bei Gesprächen mit der Dargebotenen Hand gilt Anonymität. Lernen Sie trotzdem mal einen Anrufer persönlich kennen?

Auf keinen Fall. Wir unterhalten keine persönlichen Kontakte. Das ist ein Tabu. Wir führen auch keine Korrespondenz. Wir haben zwar viele Anrufer, die sich regelmässig bei uns melden. Viele tragen ihre Probleme seit Jahren, ja Jahrzehnten mit sich herum. Man kennt sich dann, aber nur aufgrund der Gespräche. Gelegentlich schicken uns Leute Kärtchen, mit denen sie sich beim Team bedanken. Aber wir ­tauschen keine Feriengrüsse aus. Es braucht professionellen Abstand.

Schafft das Telefon gar zu viel Distanz?

Nein, auch am Telefon kann trotz Anonymität grosse Nähe entstehen. Die Anrufer sprechen Themen an, die sie niemals von Angesicht zu Angesicht diskutieren würden. Sehr intime Dinge. Zudem ist die Wahrnehmung schärfer: Man hört, wie jemand atmet, ob er etwas trinkt, ob er Notizen macht, ob Musik läuft im Hintergrund. Das allein liefert uns viele Informationen.

Zu welcher Uhrzeit rufen die Menschen besonders gerne an?

Tendenziell eher abends ab 18 Uhr und nachts. Die Häufigkeit der Anrufe schwankt stark, das ist völlig unberechenbar. Weder das Wetter noch die Jahreszeit noch Voll- oder Halb- oder Neumond haben einen Einfluss. Jeder Dienst ist bei uns deshalb auch eine neue Herausforderung. Man kann nie wissen, was einen erwartet.

Wer ist der klassische Anrufer bei der Dargebotenen Hand?

Den gibt es nicht. Es melden sich Ex-Politiker, Ärzte, IV-Bezüger, Studenten, Handwerker – ein Spiegelbild der Gesellschaft. Deshalb achten wir darauf, dass in unserem Team Menschen mit den unterschiedlichsten beruflichen Hintergründen arbeiten. Wir brauchen kein Google – für jedes Thema findet sich bei uns eine Fachfrau oder ein Fachmann.

Man hört, häusliche Gewalt nehme derzeit zu. Ist das auch Ihr Eindruck?

Ja, das ist gerade jetzt spürbar, wo wegen des Corona-Virus viele Leute zu Hause eingeschlossen sind. Die Situation ist ähnlich wie an den Weihnachtstagen, wenn Familien mehr Zeit miteinander verbringen als üblich. Da gibt es mehr Konflikte als unterm Jahr. Es melden sich derzeit viele Jugendliche, die klagen: «Mammi und Papi streiten sich ständig. Wir halten das nicht mehr aus.»

Wie gehen Sie persönlich mit belastenden Situationen um?

Wir sind auch nur Menschen. Es geht mir zum Beispiel nahe, wenn ein Kind unter häuslicher Gewalt leidet. Ein Grundsatz bei uns ist, dass der Telefondienst nur vom Büro aus gemacht wird. So trennt man das Geschäftliche vom Privaten. Ausserdem tauschen wir uns bei der Dienstübergabe über die geführten Telefonate aus.

Gibt es Fälle, in denen Sie die Polizei oder die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde zu Hilfe rufen?

Grundsätzlich wissen wir ja nicht, wer am Telefon ist. Die Anrufe sind anonym, die Rufnummern unterdrückt. Wir intervenieren nur in absoluten Notfällen und mit dem ausdrücklichen Einverständnis der Anrufenden.

Wann geschah das zuletzt?

Vor einem Jahr meldete sich im Winter ein junger Mann. Er sagte, er stehe an der Wettsteinbrücke und springe in den Rhein. Wir konnten ihn nach einem eineinhalbstündigen Gespräch dazu bringen, dass er uns seine Handynummer und seinen Namen mitteilte und sein Einverständnis gab, dass wir die Polizei alarmieren durften. Er konnte gerettet werden. Ich bekomme heute noch Hühnerhaut, wenn ich daran zurückdenke. Aber solche Fälle sind nicht der Alltag bei uns.

Wird die Corona-Pandemie die Gesellschaft verändern?

Es ist positiv, zu sehen, wie in dieser schlimmen Situation die Solidarität und die Hilfsbereitschaft unter den Menschen wächst. Ich hoffe, davon bleibt etwas zurück, wenn das Coronavirus verschwunden ist.

Wird deshalb eines Tages sogar die Dargebotene Hand überflüssig?

Schön wärs. Aber die Grundprobleme der Gesellschaft – Isolation, Einsamkeit, Beziehungskrisen, Gewalt – bleiben bestehen. Wir bieten auch Beratung per Mail und Chat an. Gerade Letztere explodieren förmlich. Aufgrund der momentanen Situation werden wir voraussichtlich ab Anfang April für die Chat- und Mail-Beratung Doppelschichten fahren müssen.

Der nationale Notstand stellt das Leben der Menschen auf den Kopf. Bei den zwölf Regionalstellen der Dargebotenen Hand, täglich 24 Stunden erreichbar unter der Nummer 143, läutet das Telefon häufiger als sonst. Die BaZ sprach mit Mirjana Marcius (54), seit 14 Jahren Geschäftsleiterin der Regionalstelle Basel-Stadt/Basel-Landschaft.