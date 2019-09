Die CVP will jetzt Spass haben

Genauso die vier anderen ­Nationalratskandidaten: der Parteipräsident und Grossrat Balz Herter, die Grossrätin und Fraktionschefin Andrea Knellwolf, die Vizeparteipräsidentin Manuela Brenneis und der Riehener Einwohnerrat Patrick Huber. «Wir wollen die Leute überraschen und ihnen zeigen, dass die CVP nicht so konservativ ist, wie sie immer wieder dargestellt wird», sagt Knellwolf. Sondern modern und vorwärtsgewandt. Sie sitzt am Montagmorgen zusammen mit ihren Listenkollegen in einem riesigen Raum der Smart City Lab auf dem Wolf-Areal. Am innovativsten Ort der Stadt ­Basel, wie Herter sagt.

Die geheimnisvolle Aktion

«Wähle nicht Vorurteile, wähle Menschen», lautet der Slogan des «Teams Orange». Die CVP hat dafür rund 100'000 Franken investiert. Davon fliesst ein grosser Teil in den Onlineauftritt. Der Videodreh sei besonders aufwendig gewesen, sagt Wahlkampfleiterin Sara Murray. Die Kandidaten sind auf allen Kanälen der sozialen Medien vertreten. Derzeit läuft der Countdown zur speziellen Aktion «Kuckuckseierbasel». Die Nationalratskandidaten wollen jedoch nicht verraten, was dahintersteckt. Murray rechnet jedenfalls mit vielen Reaktionen, sobald die Zeit abgelaufen ist.

Der Wahlkampf der CVP soll aber nicht nur im Auftritt modern sein. Auch inhaltlich verkauft sich die Partei zukunftsgerichtet. Mit dem Positionspapier «Basel 4-Punkt-0: Technologien und unsere Perspektiven» will sie den technologischen Wandel thematisieren und auf die damit verbundenen Chancen und Risiken aufmerksam machen. Basel habe noch viel Potenzial, aber auch Nachholbedarf in diesem Bereich. Wie auch in ihrer Wahlkampagne steht hier ebenfalls der Mensch im Fokus.

Der verlorene Sitz

Die Arbeit ist einer von mehreren Punkten, die die CVP zum Thema Technologisierung anspricht. Das aktuelle Arbeitsgesetz sei zu starr und werde den neuen Ansprüchen nicht gerecht. Heute sei es egal, wo der Schreibtisch stehe. Sie habe ihr Büro immer griffbereit in der Handtasche, sagt Knellwolf. Und Mails würden auch am Wochenende beantwortet oder am späten Abend, ergänzt Albietz. Für das flexible Verhalten der Arbeitnehmer brauche es aber auch passende Rahmenbedingungen wie flexible Arbeitszeiten oder die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten.

Für die Basler CVP sind die Nationalratswahlen sehr wichtig. 2015 schnappte sich Basta-Politikerin Sibel Arslan völlig unerwartet den Sitz von Markus Lehmann. Den Sitz will die Partei nun zurückerobern. Und wählt dafür ein neues Outfit. Aber immer noch in Orange.