Die beste Zeit des Autos kommt erst noch

In den Städten sind die Weichen auf Tramverbindungen und S-Bahnen gestellt, wobei Schienen grundsätzlich nicht in die Zukunft führen, sondern in die Vergangenheit. Wer das Klima schonen will, braucht neue Technologien – wie die E-Mobilität auf der Strasse oder neue Flugzeugtriebwerke in der Luft. Das ist der Weg für die nächsten Generationen.

Gewerbe verdient Unterstützung

Das alles nützt dem Basler Gewerbeverband in den Tagen des Abstimmungskampfes herzlich wenig, während er für eine Vorlage kämpft, die man durchaus unterstützen kann. Noch brauchen seine Handwerker geräumige Autos oder Lieferwagen, um in der Stadt an Aufträge und Kunden zu kommen.

Doch auch für das malträtierte Gewerbe wird die Forschung neue Technologien entwickeln, die sie in der Spur halten. Bis zum 9. Februar allerdings reicht die Zeit nicht.