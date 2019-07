Die BaZ startet den Olympia-Countdown

Neben den klassischen Sportarten wie Schwimmen, Marathonlauf und den Sprintdistanzen werden in der japanischen Hauptstadt nächstes Jahr aber auch ein paar Disziplinen im Programm stehen, die bisher noch nie im Rampenlicht der Sportwelt gestanden sind – wie zum Beispiel Sportklettern oder BMX Freestyle.

Eher unbekannte olympische Disziplinen

Die «Basler Zeitung» nimmt dies zum Anlass, in den kommenden zwölf Monaten Sportarten vorzustellen, die sonst selten in der Zeitung und im Fernsehprogramm zu finden sind. Ziel dieser BaZ-Serie ist es, diese eher unbekannten olympischen Disziplinen mit Sportlern, Trainern und Experten aus der Region Basel zu durchleuchten und die Faszination allen Sportbegeisterten ein wenig näherzubringen.

Die BaZ wird in den nächsten zwölf Monaten im Leichtathletikstadion den Hammer werfen, in der Halle die Wände hochklettern, den Rhein so schnell wie möglich hinaufrudern und den Pfeil hoffentlich genau in der Mitte der Scheibe platzieren.

Besuch beim Wasserball

Für den ersten Teil der Serie hat sich Dominic Willimann – passend zu den Temperaturen in den vergangenen Tagen – des Wasserballs angenommen. Dank der Unterstützung des Wassersportvereins (WSV) Basel versucht die Basler Zeitung, diese dynamische, temporeiche und vielfältige Sportart vorzustellen.

WSV-Coach Michel Grasso, der unter anderem die erfolgreiche Frauenequipe der Nationalliga A trainiert, gibt Auskunft, ob Wasserballer zwingend auch gute Schwimmer sein müssen, wie die optimale Schusstechnik gelingt, weshalb die Schweiz ­keine Wasserballnation ist – und was in einem Spiel unter der Wasseroberfläche passiert. Ausserdem erläutert Trainer Grasso die Geheimnisse des perfekten Wasserballspiels, wie man es in einem Jahr bei den Olympischen Spielen in Tokio gewiss zuhauf sehen wird.