Die Arroganz der Demonstranten

Am vergangenen Samstag wurde wieder demonstriert. Einmal mehr. Und der öffentlichen Verkehr in der Innenstadt wurde lahmgelegt. Schon wieder.

Welche Gruppierung gegen wen, was oder für welche Sache demonstriert, ist schon lange nicht mehr klar. Einmal sind es die Linksautonomen, dann die Rechten, mal Kurden, Befürworter der Frauenrechte, Gegner des Konsumwahns oder Umweltaktivisten. Vor allem in der Adventszeit, wenn besonders viele Menschen in der Stadt ihre Einkäufe machen, fühlen sich diese Demonstranten bemüssigt in Erscheinung zu treten. Und damit sie auch wahrgenommen werden, muss ihre Demonstration scheinbar zwangsläufig im Chaos enden.