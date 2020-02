Die Abkehr vom Reformglauben

Die Mathematikdefizite der Basler Schülerinnen und ­Schüler sind spätestens seit Mai 2019 aktenkundig. Bei den ersten gesamtschweizerischen Schultests nämlich, deren Ergebnisse im letzten Mai publiziert wurden, hat Basel-Stadt abgeschlagen auf dem letzten Platz unter den 26 Kantonen abgeschlossen – aus­gerechnet derjenige Kanton, der bei Schulreformen immer zuvorderst dabei war.

Für Bildungspolitiker und ihre Fachexperten ist eine realisierte Reform oft Teil des Erfolgspalmarès

Nur 43,5 Prozent der Schulabgänger verfügen in Basel gemäss den Tests bei Schulabschluss über die erforderlichen Grundkompetenzen in Mathematik. Dabei galt es beispielsweise auszurechnen, wie viel ein Pullover kostet, für den 20 Prozent Rabatt auf einem Grundpreis von 170 Franken gewährt wird. Diese Aufgabe ist in Basel-Stadt heute offensichtlich für die Mehrheit der Schulabgänger zu schwierig. Ein Schelm, wer denkt, es sei die angekündigte Volksinitiative, die den Erziehungsdirektor nun zum Handeln gezwungen hat. Möglicherweise ist es auch der Blick in den Nachbarkanton, der bei den Tests nicht viel besser abgeschlossen hat: Dort hat das Volk inzwischen die Lehrmittelfreiheit beschlossen.

Und dort ist die Bildungsdirektorin auch der Ansicht, man könne nicht so weiterfahren wie bisher. «Wir werden handeln», sagte Regierungsrätin Monica Gschwind im Mai bei der Bekanntgabe der schlechten Testresultate. Massnahmen stellte sie bis Ende 2020 in Aussicht. Die vielen Schulreformen der letzten Jahre werden in Liestal schon lange kritisch beurteilt. Ihre Auswirkungen sind zu überprüfen, Misserfolge zu korrigieren. Das ist nicht immer einfach: Für Bildungspolitiker und ihre Fachexperten ist eine realisierte Reform oft Teil des Erfolgspalmarès. Entsprechend kratzen Misserfolge vermeintlich am ­Leistungsausweis. Zur professionellen Arbeit gehört aber, die Realitäten zur Kenntnis zu nehmen und entsprechend zu handeln.

Lange, sehr lange galt in Basel die Kritik an der Sprachreform als ungehörig

In den Sprachfächern sind zwar die Grundkenntnisse besser. Doch auch hier haben die beiden Basel bei den Tests weit unter dem schweizerischen Durchschnitt abgeschlossen. Die Hintergründe sind weder durch den Migrationshintergrund vieler Schülerinnen und Schüler erklärbar noch durch das soziale Umfeld – so jedenfalls belegt es die Begleitstudie zu den Testresultaten. Es ist sicher nicht abwegig, wenn eine mögliche Ursache schlechterer Resultate in der Unterricht­spraxis und bei den Lehrmitteln gesucht wird, zumal die in Basel verwendeten Französischlehrmittel «Mille feuilles» und «Clin d’œil» und die damit verbundene Sprachdidaktik schon lange breiter Kritik ausgesetzt waren.

In den sechs Passepartout-­Kantonen, die in ihren Schulen Frühfranzösisch eingeführt haben, bröckelt unterdessen der Glaube an die inzwischen zehn Jahre zurückliegende Reform. Baselland führt im Sommer alternative Lehrmittel ein. Bern prüft ebenfalls neue Methoden. Und man staune: Der Basler Erziehungsdirektor Cramer hat diese Woche angekündigt, den Lehrerinnen und Lehrern ab kommenden Sommer ebenfalls alternative Lehrmittel in Deutsch und Französisch zur Verfügung zu stellen.