Der Winzi von Bruno Weber

Die meisten Häuser hier sind bloss zwei Fenster breit. Sie haben Satteldächer aus Ziegeln und weisen hübsche Dachgauben auf. Es ist jene Art von Häusern, die der Rheingasse eine nostalgische Altstadtambience verleihen.

Doch da ist ein schmales Haus in dieser Gasse, das statt einer Dachschräge eine Terrasse aufweist – mit einer seitlichen, scherenartigen Abschrankung. Was aber als hohes Geländer scheint, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als Skulptur: ein Tier mit bleckenden Zähnen, einem kleinen Kinnbart, kurzer, gezackter Mähne und langem, fuchsartigem Schwanz. Sein Parallelschritt ist so ausgreifend, dass sich das linke Vorderbein mit dem rechten Hinterbein überschneidet.