Der Tanz um das Gift

Es geht darum, dass die Industriellen Werke Basel (IWB) in diesem Herbst die Substanz Ethyldimethylcarbamat im Trinkwasser nachgewiesen haben. Die Substanz stammt aus der Pestizidproduktion der Firma Bayer in Schweizerhalle. Sie wirkt tatsächlich krebserregend, allerdings nur in höheren Konzentrationen. Gefunden wurde der Stoff aber im Bereich von wenigen Milliardstel Gramm pro Liter. Eine Konzentration von einem Milliardstel Gramm pro Liter ist unvor­stellbar wenig: Das ist, wie wenn man einen Würfelzucker in der Wasserladung von 200000 Tanklastwagen auflöst.

Obwohl der Grenzwert von 100 Milliardstel Gramm pro Liter nie überschritten war, haben die IWB die Wasserentnahme aus dem Rhein gestoppt und verwenden seither Wasser aus dem Fluss Wiese für die Trinkwasseraufbereitung. Auch Bayer traf Massnahmen. Der Altlasten­experte Martin Forter warf den IWB vor, zu spät reagiert zu haben. Denn die Substanz war schon seit 2004 im Trinkwasser, wie die IWB rückwirkend ermittelt haben. Der Grenzwert sei zu hoch, denn die heutigen Messmethoden seien viel genauer, so Forter zu Radio SRF. Das Ziel müsse sein, gar keine Pestizide im Trinkwasser zu tolerieren.

Die Argumente entsprechen derüblichen Skandalisierung, wenn Substanzen in minimaler Konzentration in Essen und Trinken vorkommen. Weil die Analysemethoden laufend feiner werden, kann man heute immer mehr problematische Stoffe in Nahrung und Getränken ­nachweisen. So entsteht der Eindruck, dass die Bedrohung durch Schadstoffe ständig steigt. Tatsächlich wird aber nur die Technik besser.

Der Ruf nach Nulltoleranz ist darum unsinnig. «Null Prozent» kann immer nur heissen, dass eine Substanz mit der aktuellen Messanalytik nicht nachweisbar ist. Relevant für ein allfälliges Gesundheitsrisiko ist aber nicht, ob ein Stoff vorkommt, sondernin welcher Konzentration erauftritt.

Die Behörden sind bei Schadstoffen im Mikrobereich jeweils im Dilemma. Treffen sie keine Massnahmen, trifft sie der Vorwurf, Menschen zu gefährden. Werden die Behörden aber aktiv, wie jetzt die IWB, wird das als Beleg aufgefasst, dass die Gefahr real ist. Wie auch immer: Der Skandal ist da.

Man sollte sich an Paracelsus erinnern. «Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift», sagte der. «Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist.»