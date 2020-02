Der Panzer ist jetzt ein Lieferwagen

Martialisch: So soll das Sonderschutzfahrzeug der Kantonspolizei Basel-Stadt nicht aussehen. Sondern vielmehr wie ein normaler Lieferwagen daherkommen. Dennoch ist das mehrere Tonnen schwere Fahrzeug gepanzert. Es soll der Polizei bei gefährlichen Einsätzen dienen. Zum Beispiel, wenn in einer Schule eine Terrorwarnung abgeht und Kinder aus dem Schulhaus evakuiert werden müssen. Oder wenn, wenn auf dem Theaterplatz ein Bombenalarm ist. Polizisten können in solchen Fällen mit dem schusssicheren Auto vorfahren und ihren Dienst leisten. Die Kosten für ein derartiges Fahrzeug belaufen sich auf rund 800000 Franken. Der Grosse Rat stimmte der Ausgabe für den gepanzerten Lieferwagen mit grosser Mehrheit zu.