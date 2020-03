Der Lack ist ab: Corona und die Masken-Diebe

Sie öffnen heimlich die Briefkästen von Ärzten und stehlen daraus Desinfektionsmittel, das dort für Patienten bereit steht. Sie schleichen sich in die Spitäler, um die dringend benötigten Schutzmasken zu entwenden. Fast alle Schweizer Spitäler haben gegenüber Medien angegeben, dass die Masken knapp werden, weil jede zugängliche Packung innert Minuten gestohlen wird. Andere geben sich immer wieder als Patienten oder Besucher aus, um an Atemmasken zu kommen. Denn die legalen Wege sind ausgeschöpft: Schon lange haben verängstigte Menschen die entsprechenden Regale in den Apotheken leer gekauft.