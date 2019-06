Der heimliche Garten

An der Grenze des Erlaubten

«Mit diesen Projekten habe ich nichts zu tun», sagt Steinmännchen-Erbauer Thomas. Das sei das Werk der jungen Generation. Für die Stadtgärtnerei sind die «Guerilla-Gärtner» damit an die Grenze gegangen. «Mehr Eingriffe würden wir nicht mehr tolerieren», sagt Meinrad Gunti. Für die Stadtgärtnerei sei es bislang auch schwierig gewesen, mit den Erschaffern in Verbindung zu treten. «Gebaut wird in der Freizeit und an Wochenenden, einfach nicht während unserer Arbeitszeit.»

Auch die verschiedenen Gemüsesorten haben die Jugendlichen angesät, und im «Pizzaofen» wachse eine Pilzkultur zwischen den Eierschalen heran, wie Thomas erklärt. «Das bringen sie selber mit», sagt er und führt aus, er habe sich in der Zwischenzeit etwas zurückgezogen. Dafür verbringen die Jugendlichen jetzt fast jeden zweiten Tag im Garten, um ihn zu pflegen.

Neue Bauten seien nicht geplant, nur die Wege sollen ausgebaut werden. Ansonsten gibt es auch stets etwas zu reparieren, denn es kommt immer wieder vor, dass Steinmännchen und andere Dinge von Unbekannten in dieser einmaligen Oase der Stadt Basel zerstört werden.