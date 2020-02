«Der Gewerbeverband hat blank und bewusst gelogen»

Bei «Zämme fahre mir besser!» wollte der Gewerbeverband, Wirtschaftsverbände sowie bürgerliche Parteien erreichen, dass der motorisierte Individualverkehr nicht mehr gegen andere Verkehrsteilnehmer wie Trams, Velofahrer oder Fussgänger ausgespielt wird. Dies sollte zur Verhinderung von Spurabbaus wie jüngst am Wasgen- oder Luzernerring führen. Ebenso wollte die Initiative verhindern, dass Dosierstellen mit langen Wartezeiten an Rotlichtern geschaffen werden, um die Autos an einer raschen Einfahrt in die Stadt zu hindern. Darüber hinaus sollte das Reduktionsziel von minus zehn Prozent Autofahrten aus dem Umweltschutzgesetz gestrichen werden.

Der Gegenvorschlag, den die rot-grünen Prteien im Grossen Rat zusammen mit der GLP geschmiedet haben, hat die Basler Stimmbevölkerung mit 53 Prozent Ja-Stimmen knapp angenommen. Zwar streicht auch er die minus zehn Prozent aus dem Gesetz, verlangt aber eine Stagnation beim Verkehrsaufkommen von Autos und Lastwagen in der Stadt. Der Autoverkehr muss bis 2050 umweltschonend erfolgen.

Zürich als Vorbild nehmen

Dieser letzte Abschnitt führte in den Abstimmungsdebatten zu feurigen Diskussionen. Die Befürworter der Initiativen legten dar, dass der Gegenvorschlag Autos mit Benzin- und Dieselmotoren künftig verbieten wolle und dass Einzelpersonen Autos nicht mehr besitzen dürften. SP-Bau- und Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels, dessen Verwaltung diesen Gegenvorschlag umsetzen muss, sagt, dass diese Aussagen «blank und bewusst gelogen» seien. «Jeder, der das Abstimmungsbüchlein oder die NZZ gelesen hat, weiss, dass das nicht stimmt.» Wessels interpretiert die Ablehnung so, dass die Basler Bevölkerung es nicht gewünscht habe, dass der Gewerbeverband einen «Kleinkrieg gegen die städtische Bevölkerung führe». «Ich denken, dass in den zerrütteten Verkehrsdebatten jetzt wieder ein Wille da ist, die verschiedenen Kräfte an einen Tisch zu bringen und nach konsensfähigen Lösungen zu suchen.»

Mit Hinblick auf die Umsetzung des Gegenvorschlags, der eine Stabilisierung des automobilen Verkehrsaufkommens trotz Wachstumsprognosen von plus 40000 Arbeitsplätzen und 20000 Einwohnern in den nächsten Jahren fordert, sagt Wessels: «Ein Blick auf Zürich genügt um zu beantworten, wie wir das umsetzen können. Wir müssen den ÖV und die S-Bahn ausbauen sowie die Velofahrer fördern, dann können wir dieses Wachstum bewältigen, ohne dass der Autoverkehr wächst.» Das sei eigentlich nichts neues, als dass die Verkehrspolitik in Basel während der letzten zehn Jahre verfolgt habe.

Zu den Zielen, bis 2050 nur noch umweltfreundliche Antriebsarten zuzulassen, sagt Wessels: «Wir müssen Anreize schaffen, damit die Leute auf andere Antriebsformen umsteigen. Es ist eigentlich simpel. Wir müssen das weiter verfolgen, was wir bei den BVB mit der Forderung nach Elektrobussen bis 2027 umsetzen oder beim Projekt ‹Wirtschaft unter Strom›, wo das Gewerbe mit Gelder an Elektroautos subventioniert wird.» Zudem müsse man wie angedacht Ladestationen für Elektroautos auch auf öffentlichem Grund fördern.