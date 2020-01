Der Gegenvorschlag ist der wahre Trojaner

Die Befürworter des Gegen­vor­schlags zu den beiden Mobilitätsinitiativen des Gewerbe­verbands schütten auf ihren Plakaten haufenweise Autos aus einem Trojanischen Pferd in eine Basler Quartierstrasse. Eines landet gar auf einem Balkon. Ihre Aussage: Wenn die Stimmbevölkerung den Gewerbeverbandsinitiativen «Zämme fahre mir besser!» und «­Parkieren für alle Verkehrs­teilnehmer» zustimmt, dann bricht ein Tsunami an Autos über die Stadt herein, wie sie ihn noch nie gesehen hat. Die Stadt wäre nicht mehr lebenswert. In einem Streit­gespräch fürchtet ein Befürworter des Gegenvorschlags, David Wüest-Rudin (GLP), dass bei einer Annahme der zwei Initiativen Basel gar analog einer Megacity in Asien dauerverstopft wäre und der Staat die Verkehrspolitik nicht mehr kontrollieren könnte.