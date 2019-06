Der Fisch stinkt am Kopf II

Am 11. September 2018 habe ich in meiner Kolumne mit demselben Titel schon einmal den FCB erwähnt, der uns ja allen direkt oder indirekt am Herzen liegt. Damals wurde ich kritisiert und belächelt, und man hat mir unterstellt, dass ich nur den Präsidenten-Job wolle. Tatsache ist, dass ich freiwillig darauf verzichtet habe.