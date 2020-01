Der automatische Informationsaustausch wirkt

Wie auch im Baselbiet sind die Zahlen der straflosen Selbstanzeigen bezüglich Steuerhinterziehung in Basel-Stadt um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Seit 2010 kann sich jeder Schweizer und jede Schweizerin einmal im Leben wegen Steuerhinterziehung selbst anzeigen. Die Nachsteuer und Verzugszinsen müssen zwar bezahlt werden, aber keine Busse. Bis jetzt hat die Steuerverwaltung Basel-Stadt im Jahr 2019 319 Selbstanzeigen erfasst. Das sind erheblich weniger als in den beiden Vorjahren, berichtet das Finanzdepartement. So gingen im Jahr 2018 1008 und 2017 1700 Anzeigen ein.