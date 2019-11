«Dass Paragrafenreiter ein ausverkauftes Konzert verhindern, ist unfassbar»

Es hätte nicht erstaunt, wenn am Mittwoch bei der Pressekonferenz in der Joggelihalle die Brandmelder Feueralarm ausgelöst hätten – so sehr rauchten den Zuhörern die Köpfe. Denn statt Klarheit in die ganze undurchsichtige Affäre um die fehlenden Brandschutzbewilligungen und die Konzertabsage vom vergangenen Samstag zu bringen, warfen Vertreter der Basler Regierung, der St. Jakobshalle und der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung mit verbalen Nebelpetarden um sich. So eine Halle bewilligungstauglich zu machen, sei unglaublich komplex. Fehler sollten nicht passieren, doch nun sei eben genau das passiert. Man habe aber nun mit Hochdruck Feinjustierungen vorgenommen, um die Bedingungen für eine Bewilligung für das nächste Konzert mit Hans Zimmer vom Donnerstag zu erfüllen.