Das Tram-Museum in Basel wird eröffnet

Bern hat eins, Zürich schon länger, erst an dritter Stelle folgt jetzt die Drämmli-Stadt Basel mit der Eröffnung eines Tram-Museums. BVB-Direktor Bruno Stehrenberger gab sich an der Medienführung durch das neue Museum am Donnerstag selber überrascht, dass die Stadt, die für jedes erdenkliche Thema ein Museum besitzt, erst jetzt dem so beliebten Tram eine eigene Dauerausstellung widmet.