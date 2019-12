Das sind die «Ghettos» in Basel

Der dänische Staat definierte fünf Kriterien, die einen Stadtteil zum Ghetto machen. Erfüllt ein Stadtteil drei davon, wird er auf eine Liste gesetzt. Das hat zur Folge, dass Fördermassnahmen erlassen werden, wie etwa die Pflicht, das Kind ab zwei Jahren in die Kindertagesstätte zu schicken, um die Landessprache früh zu erlernen und sich so besser in die dänische Gesellschaft integrieren zu können. In den meisten dänischen «Ghettos» leben viele Ausländer, der Anteil an Muslimen ist hoch. Der dänischen Regierung geht es nicht um Stigmatisierung der Bewohner, sondern um Integration und das Verhindern von Parallelgesellschaften sowie den sozialen Problemen, die damit verbunden sind.