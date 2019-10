Das rot-grüne Jobwunder im Faktencheck

Pfister: Basel hat seit 2005 neue Arbeitsplätze geschaffen, 20'000 an der Zahl.

Wir wollen nicht pingelig sein. Genau waren es zwischen 2005 und 2017 nicht 20'000, sondern 19'223. Diese Aussage ist korrekt. Was Pfister aber nicht erwähnt hat: Die stärkste Steigerung der Arbeitsplätze liegt schon eine Weile zurück. Zwischen 2005 und 2014 stieg die Zahl von 171'743 auf 191'574 Beschäftigte in Basel-Stadt. Mindestens drei Jahre lang blieb die Zahl stabil, ja ging sogar minimal auf 190'966 zurück.

Pfister: Basel ist im Standort-Ranking auf Platz eins

Korrekt. In der neusten Credit-Suisse-Rangliste zur wirtschaftlichen Standortqualität der Kantone, veröffentlicht anfangs Oktober, steht Basel-Stadt erstmals vor Zug ganz oben, der Kanton belegte lange die Tabellenspitze. Es gibt allerdings auch hier ein Aber, das für eine Gesamtbetrachtung herbeigezogen werden muss: Basel-Stadt hat an die Spitze geschafft, weil es die Reform der Firmensteuern schneller umgesetzt wurde, als das in anderen Kantonen der Fall ist. In Basel hat sich diese Senkung der ordentlichen Gewinnsteuersätze bereits auf das Jahr 2019 ausgewirkt, was ein nicht unwesentlicher Vorteil bei der Bilanz gegenüber anderen Kantonen darstellt. Die Kantonsrangliste der Credit Suisse zur Standortqualität beruht auf drei Hauptfaktoren, die mit einer Gewichtung von je etwa einem Drittel in den Gesamtindex einfliessen: der Steuerbelastung für Unternehmen und natürliche Personen, der Verfügbarkeit von mittel- und hochqualifizierten Arbeitskräften sowie der Erreichbarkeit für Arbeitskräfte. Was bei Basel-Stadt noch nicht eingespeist ist in das Gesamtbild: Die Folgen der angenommenen Juso-Topverdienersteuer sind noch nicht absehbar. Es besteht die Möglichkeit, dass Wohlhabende Basel-Stadt verlassen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Kanton Zug im Bereich Standortqualität für Unternehmen schon bald wieder den Spitzenplatz übernimmt, heisst es im CS-Bericht.

Pfister: Im Gastgewerbe wurden über 1000 Stellen geschaffen.

Richtig – in 12 Jahren waren es 1460 Stellen im Gastgewerbe, also im Durchschnitt 86 pro Jahr.

Pfister: Die Zahl der KMU-Arbeitsplätze in Basel ist gewachsen.

Die Frage, die sich hier stellt, lautet: Was rechnet Pascal Pfister zu KMU? Tatsache ist, dass es viele Branchen gibt, die Jobs verloren haben. Zum Beispiel die Metallverabeitung (-77), Holzwaren und Druckerzeugnisse (-288), Handel mit Motorfahrzeugen (-385), Finanzdienstleistungen (-1371), der Detailhandel (-2035) sowie Post-, Kurier- und Expressdienste (-2073).

Das von Pfister erwähnte Jobwachstum kam in jenem Sektor zustande, der dem Kanton schon länger einen Steuersegen beschert: in der pharmazeutischen Industrie. Dort arbeiten heute 5897 Personen mehr als noch 2005, insgesamt waren es 2017 fast 19'000 Personen. Gewachsen sind auch die Dienstleistungsbereiche wie Vermittlung von Arbeitskräften; dort arbeiteten 2017 über 2100 Personen mehr als 2005. Auch die Sparte Beratung und Unternehmensführung nahm zu, 2000 Personen arbeiten heute dort mehr als 2005.