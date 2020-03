Das Ringen um einen betagten Riesen

«Ich ersuche um Hilfe für eine geschützte Blutbuche in Basel, die durch die Orkane der letzten Woche in Mitleidenschaft gezogen wurde.» Beat Hannemann war verzweifelt, als er dieses Mail am 18. Februar an die Fondation Franz Weber (FFW) schickte. Wintersturm Sabine hatte dem Baumriesen an der Burgunderstrasse 31 am 11. Februar einen ganzen Kronenteil abgerissen. «Nun steht der Baum verwundbar da», schrieb der Bewohner der betroffenen Liegenschaft: «Als engagierter Baumfreund kann ich die Fällung dieser Buche nicht zulassen.»