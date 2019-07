Das Problem mit den alten Sünden der Chemie

Wie in Watte gepackt marschiert die kleine Gruppe durch die Kesslergrube in Grenzach-­Wyhlen. Die gelben Stiefel der Journalistin sind zwei Nummern zu gross, die Ohrstöpsel drücken, und den Fotografen stört die Schutzbrille beim Knipsen. Doch die Verpackung muss sein, Roche-­Pressesprecher Holger Büth und Markus Ettner, Technischer Projektleiter, achten sorgsam darauf. Dabei bewegen wir uns lediglich rund um die Gruben, getrennt durch Schutzwände. Die Sicherheitsvorkehrungen in der Tiefe für die Arbeiter sind noch viel strenger. Diese arbeiten mit Schutzmasken und externer Atemluftversorgung in Schutzanzügen und müssen jeweils spätestens nach 150 Minuten Pause machen.