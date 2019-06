Das langsame und einsame Sterben des Büsi Susi

Die letzten Momente von Büsi Susi.

Im Tierheim wäre auch eine Quarantänestation vorhanden gewesen. Die beiden Basel haben erst vor einem Jahr eine halbe Million Franken an den 12-Millionen-Bau des neuen Tierheims mit einer solchen Station bei­gesteuert.Doch diese hätte nicht genügt, sagt Bösch. «Aufgrund des Zustandes hätte die Katze zum Tierarzt oder in das Tierspital gehört.» Man habe schon am25. April Infos über den Zustand der Katze eingefordert, diese aber nicht erhalten. Informationen über den Impfstatus habe man am 13. Mai erhalten. «Am Folgetag sollte uns die Katze gebracht werden, was aber nicht geschah.»

Anscheinend schieben sich Behörden und Tierschutz gegenseitig den Ball zu. Geschäftsführerin Béatrice Kirn verteidigt sich: «Wir nehmen jedes kranke Tier auf, keine Frage.» An den Kosten sei es garantiert nicht gelegen. Umso unverständlicher, warum der Tierschutz nicht zumindest mal einen kurzen Augenschein bei Susi hatte vornehmen können.