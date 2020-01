Das Kleintheater des Jahres

Doch es gibt auch andere Kultur­betriebe, die sehr erfolgreich sind, aber leider über die Region hinaus nur bedingt wahrgenommen werden. Eine solche Institution ist das Theater Fauteuil am Spalenberg. 1957 von Roland Rasser gegründet, sind hier in den vergangenen 63 Jahren so ­ziemlich alle aufgetreten, die in der Kleinkunstszene einen Namen haben.

Vielleicht liegt es gerade an den ­Begriffen Kleinkunst und Kleintheater, dass die Leistungen derjenigen, die hier auf der Bühne stehen, noch immer geringer geschätzt werden als die derer, die am Staatstheater wirken. Schon früher wurden heute legendäre Schauspieler wie Jörg Schneider, Ruedi Walter oder Margrit Rainer in Komödien und Schwänken zwar vom Publikum eifrig beklatscht, doch vom Feuilleton links liegen gelassen. Das war übrigens auch in der BaZ der Fall, wo die Fauteuil-Produktionen bis vor wenigen Jahren im Stadtteil, aber nicht im Kulturteil besprochen ­worden sind.

Ausverkaufte Vorstellungen

Nach 40 Jahren hat sich Roland Rasser aus dem Betrieb des Theaters Fauteuil, das inzwischen um das Tabourettli und den Kaisersaal gewachsen war, zurückgezogen und die Leitung seinen zwei Kindern Caroline und Claude Rasser übergeben. Und diese beiden haben die Tradition nicht nur weiter-, sondern den Betrieb in eine neue Ära geführt. Es ist bemerkenswert wie gut die Geschwister miteinander ­harmonieren. Der ruhige Claude steht ­bewusst im Hintergrund und zieht hier die Fäden, während Caroline zum Gesicht des Theaters Fauteuil ­geworden ist. Auch deshalb, weil sie in vielen Hausproduktionen selber auf der Bühne steht.

Dimitri, Gerhard Polt, Dieter ­Hildebrandt, Gert Fröbe, Mani Matter, Reinhard Mey traten hier auf, und Massimo Rocchi und Emil tun es immer noch. Letzterer ist zum ­Longterm-Bestseller des Fauteuils geworden. Emil könnte hier vor ­ausverkauften Reihen so lange ­spielen, wie er nur mag.

Nur setzt das clevere Leitungsduo eben nicht nur auf einen Renner. Mit der Neuinszenierung von «HD-Soldat Läppli» hat das Theater Fauteuil eine weitere Erfolgsproduktion. Die ersten 49 Vorstellungen waren restlos ausverkauft. Das Stück wird von Mitte März bis zur Sommerpause im Juni wiederaufgenommen, doch auch hier gibt es nur noch Restkarten. Wer den Läppli sehen möchte, sollte sich schon jetzt um ein Ticket für die Zusatzvorstellungen ab Ende Oktober bemühen.

Ein 14-köpfiges Ensemble macht wirklich grosses Theater.

Der Erfolg ist völlig gerechtfertigt. Das Stück ist liebevoll und originalgetreu inszeniert, ohne dass es verstaubt wirkt. Und Gilles Tschudi ist in der Titelrolle genial. Befürchtungen, er könne nicht mit seinen Vorgängern Alfred und Rolli Rasser mithalten und zu deren Abklatsch werden, straft er mit seiner schauspielerischen ­Leistung Lügen. Ein 14-köpfiges Ensemble macht aus dem «HD-Soldat Läppli» wirklich grosses Theater.

Fauteuil toppt mitunter Theater Basel

Das Theater Fauteuil fasst nur gerade 220 Plätze, doch schon jetzt haben rund 11000 Personen den Läppli gesehen. Auch die fasnächtliche Eigenproduktion glänzt in diesem Jahr wieder. Witzig, bissig, poetisch und kritisch gibt sich das Pfyfferli 2020 und festigt damit seinen Ruf als das Bijou unter den Basler Vorfasnachtsveranstaltungen. Etwa 13'500 werden es beim Pfyfferli sein, wenn am 1. März der Vorhang für die 61. und letzte – ebenfalls stets ausverkaufte – Vorstellung fällt. Das ist gesamthaft mehr als bei einigen Aufführungen am Theater Basel, wo vor der Grossen Bühne jeweils rund 1000 Personen Platz finden.

Ausverkaufte Vorstellungen und bejubelte Hausproduktionen – da zeigen sich Parallelen zum Theater Basel. Und wenn die Kulturszene mit gleichen Ellen messen würde, müsste das Theater Fauteuil längst den Titel «Kleintheater des Jahres» bekommen haben. Den hat sich das Haus am Spalenberg, das notabene ohne ­staatliche Subventionen auskommt, mehr als verdient.