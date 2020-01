Das Kino Rex schliesst für immer

Mit «Jumanji: The Next Level» im Rex 1 und «Star Wars – der Aufstieg Skywalkers» im Rex 2 werden bis zuletzt zwei Filme aus dem aktuellen Programm gezeigt. Voraussichtlich werden am Sonntag weder das Rex 1 mit 340 Plätzen noch das Rex 2 mit 208 Plätzen voll sein. Denn der Zuschauerschwund ist für das anhaltende Basler Kinosterben mitverantwortlich.

Das Rex wurde 1937 unter dem Namen Cinebref eröffnet. 1986 wurde es als Duplex neu erbaut. Zu einer Zeit, als schon einmal eine Kinokrise konstatiert wurde, war der grosse und markante Bau eine Art Bekenntnis. Was mit dem Haus weiter geschieht, ist noch unklar. Am Donnerstag war niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

Kinomeile am Ende

Das Ende des Rex folgt auf die Schliessung der Kinos Hollywood, Eldorado und Plaza in den letzten Jahren. Damit hat sich das Angebot zwischen Stänzlergasse und Steinenvorstadt massiv reduziert. Von einer «Basler Kinomeile» kann nicht mehr die Rede sein.

Schon länger verschwunden sind übrigens das Scala an der Freien Strasse, das Palermo gegenüber dem Stadttheater und das Alhambra an der Falknerstrasse.

An der Steinenvorstadt übrig geblieben ist das Pathé Küchlin mit acht Sälen und 2117 Plätzen. Ebenfalls noch vorhanden ist das Capitol mit zwei Sälen, das wie das Rex zur Kitag-Gruppe gehört. Auch seine Zukunft ist ungewiss.