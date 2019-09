Das Felix-Platter-Spital dürfte noch Jahre in den roten Zahlen bleiben

Der Neubau des Felix-Platter-­Spitals prangt schlicht und schön an der Burgfelderstrasse. Das Haus mit 280Betten ist belegt, die Mitarbeitenden arbeiten schon seit mehreren Monaten im neuen Bau. Doch bezüglich Finanzen sieht es schlecht aus. Dies stellte Grossrat Kaspar Sutter(SP) in einer Interpellation fest. Obwohl das Felix-Platter-Spital im Geschäftsjahr 2018 noch im alten Spitalgebäude tätig gewesen sei und für die Immobilien nahezu nichts habe zahlen müssen, lege es ein Defizit von 1,9Millionen Franken vor. Damit habe sich das Jahresergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 1,3Millionen Franken verschlechtert. Und immer noch spreche die Leitung von einem «guten Resultat in anspruchsvollem Umfeld». Das sei doch ein Hohn.