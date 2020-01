Das Europäische Jugendchorfestival zieht ins Joggeli

Für Festivalleiterin Kathrin Renggli und ihre Crew stellt sich eher die Frage: Wie kann man diesen Massen noch gerecht werden? Weiterwachsen wolle man nicht, beteuerte Renggli am Dienstag mit Blick auf die zwölfte Ausgabe vom 20. bis 24. Mai. Doch erstmals findet das Eröffnungskonzert heuer in der St.-Jakobs-Halle statt und nicht wie bisher verteilt über verschiedene Locations.

Gemeinsam beginnen

Dies geschehe nicht zuletzt auf Wunsch der Chöre, so Renggli. «Die Sänger möchten miteinander ins Festival starten.» Konkret werden sich im Joggeli rund 1000 junge Stimmen aus 13 Ländern eine Bühne teilen und vor etwa 2500 Zuhörern singen.

Bei dem «fulminanten Chorspektakel» möchte man die Vielfalt der Kinder- und Jugendchöre zelebrieren. Im zweiten Konzertteil gehört die Bühne zunächst dem Beatboxer RoxorLoops, bevor die Chöre beim Projekt «Circuit» einen Abstecher in die Welt der Filmmusik unternehmen.

Von den jüngsten Querelen um Brandschutzverordnungen und Konzertabsagen in der St.-Jakobs-Halle lässt man sich beim EJCF kaum irritieren. Die zuständigen Stellen hätten signalisiert, dass dem EJCF-Konzert nichts im Weg stehe. Sollte die Bewilligung aber an viele Auflagen geknüpft werden und dadurch Mehrkosten verursachen, so wäre dies laut Renggli schon eher ein Problem.

Dass es beim EJCF nicht um ein rein ästhetisches Erlebnis geht, verdeutlichte am Dienstag die Location der Programmpräsentation: das Basler Rathaus. An diesem Ort würden «Regeln für ein friedliches Zusammenleben» geschaffen, befand Renggli. Und die Präsidentin des EJCF, die Baselbieter Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter, gab der Hoffnung Ausdruck, dass durch gemeinsames Singen «ein bisschen mehr Frieden auf dieser Welt» entstehe.

So werden dieses Jahr je ein Chor aus den Konfliktländern Russland und Ukraine in Basel zusammenfinden. Diese seien Teil eines Osteuropa-Schwerpunkts, so Renggli, den man überdies mit Ensembles aus den drei baltischen Staaten sowie aus Polen pflegen wolle. Für altersmässige und stilistische Vielfalt stehen zudem Chöre aus Serbien, Österreich, Wales, England und Spanien.