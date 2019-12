Das Erbe Vosselers: Mehr Platz für Velos

Der Umweltaktivist Martin Vosseler verlor am 23. Oktober sein Leben. In der Austrasse geriet er nach einem Sturz vom Velo unter einen Lastwagen.

Wenige Tage später reichte SP-Grossrat Jörg Vitelli bei der Regierung einen Vorstoss ein. Der Verkehrspolitiker kritisiert die engen Verhältnisse für Velofahrer in der Austrasse.

So befinden sich an der Unfallstelle Parkplätze am Rand der Fahrbahn. In der Mitte verlaufen Tramschienen; eine Sicherheitslinie trennt die beiden Strassenhälften. «Das ist für ­Velofahrer eine gefährliche Situation», sagt Vitelli. Die Rückspiegel der Autos würden auf die Strasse hinausragen und seien auf Ellenbogenhöhe der Velofahrer. Hinzu kämen heute breiter gebaute Autos. Diese hätten auf den Parkplätzen gar nicht genug Platz und überragten teilweise die Parkplatzmarkierungen. «Als Velofahrer wird es da richtig eng, und man kann bei Gefahr auch nicht auf das Trottoir ausweichen. Das ist wie eine Mauer», sagt Vitelli.