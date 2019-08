Das Drama mit dem herrenlosen Koffer

Der herrenlose Koffer hat Chancen, den Oscar als bester Hauptdarsteller dieses Sommers in der Kategorie Drama auf dem Flughafen Basel-Mulhouse-Freiburg zu erhalten. In den vergangenen Wochen hatte er gleich vier spektakuläre Auftritte.

Am 9. August zog er am Vormittag die Blicke der Polizei auf sich: Mutterseelenallein stand er bei der Gepäckausgabe im ­Ankunftsbereich. Die Behörden schöpften Verdacht, der Koffer könnte Brisantes in sich bergen. Sie schlugen um 11.50 Uhr Alarm. Erst eine knappe Stunde später konnten sie Entwarnung geben.

Am 6. August sorgte ein Koffer-­Duo ohne Begleitung im schweizerischen und im fran­zösischen Sektor für Nerven­flattern. Die französische Polizei liess die Ankunft- und Abflug­hallen evakuieren und sperren. Dutzende von Passagieren verpassten deswegen ihre Flüge. Am 26. Juli war es dann wieder ein einzelnes Exemplar, das auf der Schweizer Seite wie von der Welt vergessen dastand und deshalb eine Evakuierung auslöste. Einen Monat zuvor, am 27. Juni, hatten die Uniformierten um 21.35 Uhr ein Gepäckstück in der Halle 4 entdeckt. Kurze Zeit später war die Halle geräumt.

Brutales Prozedere

Das Schicksal eines herrenlosen Koffers unterscheidet sich, wenn er erst einmal aufgegriffen worden ist, nicht gross von dem­jenigen einer herrenlosen Katze. Während die herrenlose Katze nach dem Einfangen oft von Amtes wegen kastriert wird, wird der herrenlose Koffer einem nicht minder brutalen Prozedere unterzogen. Spezialisten röntgen ihn und machen, falls in seinem Innern eine Bombe tickt und sie das Gepäck deshalb mit Gewalt öffnen müssen, seinen Inhalt ­unschädlich.

In Basel erzeugten die verdächtigen Gepäckstücke, auch wenn sie glücklicherweise nicht explodiert sind, grossen medialen Lärm. In Zürich hingegen tritt der herrenlose Koffer auf dem Flughafen so häufig auf den Plan, dass es die Medien nicht mehr für nötig halten, seinetwegen die Scheinwerfer einzuschalten.