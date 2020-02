Das Blindenheim Basel wird neu gebaut

Deshalb hat sich die Stiftung Blindenheim Basel dazu entschlossen, einen Neubau zu erstellen. «Dies, trotz höherer Kosten, weiterhin im Zentrum der Stadt», wie Stiftungspräsident Pierre Jaccoud an der Medienorientierung betonte.

Um die vielfältigen Bedürfnisse einer ebenso vielfältigen Klientel besser abdecken zu können, hat die Stiftung drei Liegenschaften in der Nachbarschaft sowie eine Grünparzelle von der Stadt gekauft. Die Gebäude an der Kohlenberggasse 20 und 24 werden zurückgebaut.

100 Wohnmöglichkeiten

Dank zusätzlichem Platz können neu rund 100 Wohnmöglichkeiten in der Alters- und Pflegeabteilung angeboten werden. Dazu gesellen sich weiterhin die Wohnmöglichkeiten am Steinengraben 75, die nicht oder nur bei Bedarf betreut werden. Sie sind vom Neubau nicht direkt betroffen. Insgesamt werden neu 175 Plätze für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen angeboten.

Die Stiftung hat sechs Architekturbüros damit beauftragt, Ideen für die Umsetzung des neuen Gebäudes zu entwerfen. Einstimmig am besten gefallen hat das Projekt der Esch.Sintzel Architekten in Zürich und deren Partnern, den Landschaftsarchitekten Stauffer Rösch in Basel. Der Grundriss des Projekts erinnert an ein Puzzle-Teil mit drei Flügeln. Markant präsentiert sich die Zugänglichkeit zu den verschiedenen Gebäudeteilen.

Eine kurze Gasse zwischen den bestehenden Bauten entlang des Steinengrabens führt in den gemeinschaftlichen Gartenhof mit Restaurant.

Das Selbstverständnis eines öffentlichen Hauses wird mit dem Neubau auch architektonisch ausgedrückt: Eine kurze Gasse zwischen den bestehenden Bauten entlang des Steinengrabens und dem Pflege- und Gesundheitszentrum führt in den geschützten, gemeinschaftlichen Gartenhof mit Restaurant. Das Areal zwischen Kohlenberggasse und Steinenschanze wird neu gestaltet. Das Blindenheim ist also nicht nur ein Wohnheim, sondern beherbergt auch Ärztehaus, Café, Werkstätte, Laden, Dienstleister, Kulturhaus, Residenzen mit Service, Tagesstruktur für Jüngere und Betagte und vieles mehr. «Es geht also nicht nur um den Bau eines weitere Alters- und Pflegheims. Der Bau ist Teil unseres strategischen Entscheids, das Angebot zu verbreitern», so der Stiftungspräsident.