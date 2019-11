Damit auch Buben Pirouetten tanzen

«Es braucht kritische Lehrpersonen», sagte Beatrice Messerli vom Grünen Bündnis. Es brauche eine Schule, die ein Ort der Emanzipation und der Förderung der Gleichstellung sei. Dafür würde vielleicht ein halbes Semester genügen, an dem an der Pädagogischen Hochschule angehende Pädagogen künftig mit den Tücken des gendergerechten Unterrichts vertraut gemacht würden. Sie habe das selber in ihrer 41 Jahre langen Tätigkeit als Lehrerin erlebt: Immer wieder tappe man in die Rollenbilder-Falle.