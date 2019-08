Clarastrasse – die ewige Baustelle

Drei Jahre später meldete Immobilien Basel-Stadt, dass «der Glanz der Clarastrasse verflogen sei». Die Strecke zwischen Claraplatz und Messe Basel friste seit einigen Jahren ein Schattendasein. Um dies zu ändern, kündigte das Amt den Einzug von Klara 13 an, um «der Clarastrasse zu neuem Glanz zu verhelfen». Ein Projekt, das der Strasse partiell zu neuem Leben verhilft.

Blockade für das Kleinbasler Geschäftsleben

Nun lud die Interessengemeinschaft Kleinbasel zu einer Podiumsveranstaltung ins Wesley Haus. Thema: «Visionen für die Clarastrasse». Der Anlass wurde vom Architekten Jacques Herzog angeregt. Gewisse radikale Veränderungen seien nötig, damit dieser Teil von Basel lebendig wird. Dazu gehören nicht nur bauliche Ideen. Man müsse generell auch über mehr Grün in der Stadt nachdenken. Früher hätten sich die Gebäude in der Clarastrasse durch eine klare Identität ausgezeichnet. Heute seien sie austauschbar.

Die Clarastrasse sei wie eine Blockade für das Kleinbasler Geschäftsleben, sagte Thomas Bretscher von der Retail Impulse GmbH. Im Kleinbasler Handelszentrum um die Greifengasse bewegen sich jährlich geschätzte «zwölf Millionen Menschen». Diese Menschen müsse man weiterziehen. Aber «sie laufen nicht dahin, wo es nicht weitergeht, sondern kehren schon vorher um». Es brauche Initiativen, die vom Staat mit verschiedenen Playern umgesetzt werden.

Nahe der Grenze würden weitere Shoppingcenter gebaut. Das Geld, das dort ausgegeben werde, komme «nicht von den Elsässern, sondern von uns». Verbesserungen könnten in kurzer Zeit umgesetzt werden. Doch «wir sollten vorwärtsmachen».

Radikale Veränderung verdient

Die Clarastrasse habe eine radikale Variante verdient, so Pascal Biedermann von der Denkstatt Sàrl und Klara 13. Dafür müsse man vor allem eines machen: Anpacken und den Leuten die Chance geben, Projekte umzusetzen. Die Strasse sei ein politisches Opfer, auf dem man herumhacken könne. Doch er glaubt, dass die Clarastrasse die guten Zeiten wieder vor sich hat.

Die Clarastrasse sei wieder attraktiver als vor ein paar Jahren, so Kantonsbaumeister Beat Aeberhard. Er sieht die Clarastrasse als «sehr urbane Strasse» als «grossstädtische Strasse», die «fast internationales Flair» hat. Dies mit ganz unterschiedlichen Läden, ein Mix aus Ramsch, alteingesessenen und neuen Geschäften. Man könne hier radikale Veränderungen anstreben oder an der Strasse, so wie sie sich heute präsentiert, weiterarbeiten und in die Zukunft führen.

Claraturm setzt Zeichen

Gerade radikale Veränderungen sind schwierig umzusetzen. Denn um die Clarastrasse gruppieren sich viele kleine Parzellen mit verschiedenen Eigentümern, wie Herzog sagte. Diese müssten sich zusammentun, um grössere Projekte aufzugleisen. Mehr Leben in der Clarastrasse verspricht er sich durch den Claraturm. Dieser werde eine gewisse Wirkung zeigen, «wie wenn man einen Stein ins Wasser wirft».