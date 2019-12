«C» über Bord

Bis 2016 hat sich der Wähleranteil auf 20,4 Prozent mehr als halbiert. In der Stadt St. Gallen sackte die CVP im gleichen Zeitraum von 34,7 Prozent auf 14,6 Prozent ab. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte ist sie in der Stadtregierung nicht mehr vertreten. Ihren letzten Sitz verlor sie an die Grünliberalen (GLP). Meine ehemals freisinnig und christlichdemokratisch beherrschte Heimatstadt wird, unvorstellbar noch vor wenigen Jahren, links-grün regiert.

Im Kanton Basel-Stadt landete die CVP in den Nationalratswahlen bei desaströsen 3,4 Prozent. Mit diesem Ergebnis würde sie bei den Grossratswahlen hochkant aus dem Parlament fliegen und den Anspruch auf einen Regierungsratssitz endgültig verlieren.

Pfisters widersprüchliche Strategie

CVP-Präsident Gerhard Pfister, Absolvent der Klosterschule Disentis, begegnet dem Sinkflug mit einer widersprüchlichen Strategie: Einerseits will er wertkonservative Grundsätze wiederbeleben, anderseits stellt die Partei das «C» in ihrem Namen zur Diskussion. Pfister verkauft das im Jargon eines McKinsey-Sanierers als «umfassende Analyse der Marke CVP». Seine Partei wende sich gegen Populismus und Polarisierung, «in diesem Sinne wird Mitte auch zum politischen Inhalt» («NZZ am Sonntag» vom 8. Dezember).

«Die neue Mitte» propagierte schon Gerhard Schröder, «In der Mitte sind wir», verkündete Angela Merkel, und auch die Grünen «sind in der politischen Mitte angekommen». Und selbst der sogenannte Reformflügel in der SP Schweiz will sich mehr um die Wähler in der Mitte kümmern.

«Cicero, das Magazin für politische Kultur» nennt diesen Etikettenschwindel einen «politischen Tanz um das Nichts». «Die Mitte ist überall. Dabei ist sie ein Mythos», schreibt «Cicero»: «Und schaut man genau hin, bleibt von ihr in der postmodernen Parteiendemokratie mit den erodierten Parteienbindungen, den vielen Wechselwählern und den fragmentierten gesellschaftlichen Interessen nur eine aufgeblasene Leere. Mit der Beschwörung der Mitte durch die Parteien versuchen die Politiker, den Wählern in einer Zeit schneller politischer und gesellschaftlicher Veränderungen die Angst zu nehmen. So wird die Mitte zum Sehnsuchtsort für Stabilität und Kontinuität.»

Greenpeace hat kürzlich der CDU das rote C aus dem Parteilogo am Konrad- Adenauer-Haus gestohlen mit der Begründung, die Christdemokraten könnten nicht ewig vom Bewahren der Schöpfung sprechen, ohne auch etwas dafür zu tun. Hierzulande ist ein Diebstahl nicht nötig. Die CVP erwägt allen Ernstes, ihr «C» freiwillig über Bord zu werfen. Es wäre eine Bankrotterklärung.