BVD baut Tramschienen in Füllinsdorf

Eine erste Testphase findet Anfang Oktober auf dem Areal einer Baufirma in Füllinsdorf statt. Verläuft diese erfolgreich, soll ab 2021 an der Haltestelle Bruderholzstrasse in der Stadt eine zweite Testphase unter Trambetrieb folgen.

Erste Tests mit einem Gummiprofil in der Schienenrille fanden laut Angaben des BVD 2014 in Zürich statt. Damals habe der Gummi aber den Belastungen durch den Tramverkehr nicht lange standgehalten. Die Herstellerfirma habe die Belastbarkeit der Gummiprofile in der Zwischenzeit aber erhöhen können.