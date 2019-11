BVB und IWB bringen Strom in den Bus

Für die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) stellt die Umstellung der Busflotte auf Diesel- beziehungsweise Gasantrieb auf einen batteriebetriebenen Elektrobetrieb einen Quantensprung dar. Dafür sind nicht nur neue Fahrzeuge nötig, es ergeben sich auch komplett neue Anforderungen an die Infrastruktur. Als führender Energiedienstleister der Region Basel verfügt die IWB über die dafür nötige Fachkompetenz im Bereich der Energieversorgung und Mobilitätslösungen. In einer schriftlichen Absichtserklärung bekräftigen die beiden Unternehmen ihre Zusammenarbeit, wie sie in einem gemeinsamen Communiqué mitteilen.