BVB überprüfen Türverschluss an einem Tram

Es war im letzten August in ­Baden. Der SBB-Zugbegleiter Bruno R. wird von einer Waggontür eingeklemmt und vom anfahrenden Zug mitgeschleift. Das Malheur passiert, weil der Einklemmschutz der Tür defekt ist. Der Vorfall endet tödlich.

Am Donnerstag ereignete sich beim Bahnhof SBB bei einem BVB-Tram ein Vorfall, der zumindest an den tragischen Unfall in Baden erinnert: Ein Passagier klemmte sich bei einer Wagentür eine Hand oder einen Finger ein. Der Öffnungsmechanismus hat eventuell versagt.