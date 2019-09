BVB-Spitze will nichts wissen von der Kritik

In ihrem Bericht, den die GPK am 25. Juni 2019 öffentlich machte, sparte die Kontrollinstanz nicht mit Kritik an den Basler Verkehrsbetrieben (BVB). Nicht nur gegen die Geschäftsleitung des Verkehrsunternehmen gab es happige Vorwürfe, auch gegen die Regierung und die Leitung der BVB. Kritisiert wurden die Punkte: Mitarbeitendenzufriedenheit 2018, ausserordentliche Schäden an der Bahninfrastruktur sowie Compliance bei Beschaffungen (baz.ch berichtete).