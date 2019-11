BVB haben neuen Finanzchef

Die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) haben ihren Interimsleiter des Bereichs Finanzen, Daniel Mangani, zum definitiven Finanzchef gewählt. Damit sei die Geschäftsleitung komplett, teilten die BVB am Mittwoch mit.

Als Geschäftsleiter des Bereichs Finanzen sei Mangani auch verantwortlich für das Controlling und das ICT (Information and Communication Technology), heisst es in der Mitteilung weiter. Der 50-jährige Basler habe den Geschäftsbereich bereits seit Anfang September 2019 interimistisch geführt und sei nun vom Verwaltungsrat definitiv in dieses Amt gewählt worden.