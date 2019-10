Buttersäure-Anschlag auf das Schokoladegeschäft Läderach

Unbekannte haben am Donnerstag nach 9.30 Uhr in der Greifengasse vor dem Schokoladegeschäft Läderach Buttersäure ausgeleert und damit einen grauenhaften Gestank im ganzen Clarashopping verursacht. Als die Polizei und die Berufsfeuerwehr am Tatort erschienen, war die Flüssigkeit bereits weggewischt worden. Doch der Gestank hatte sich im ganzen Clarashopping verteilt, sodass die Feuerwehr diesen neutralisieren musste. Wer den Anschlag verübt hat und aus welchen Gründen, konnte gemäss Polizeisprecher Toprak Yerguz noch nicht in Erfahrung gebracht werden.