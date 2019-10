Busfahrer muss Notbremse machen

Nach dem Tramunglück am Sonntag kam es am Montagmorgen erneut zu einem Unfall, in den die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) verwickelt waren. Ein Buschauffeur habe beim Wettsteinplatz die Notbremse ziehen müssen, sagte BVB-Mediensprecher Benjamin Schmid gegenüber der BaZ. Der Unfall habe Verletzte gefordert, die ins Spital eingeliefert hätten werden müssen.