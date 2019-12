Buser droht mit Klagen wegen Rufschädigung 

Nach einem anfangs dieser Woche publizierten Bericht der «bz basel» haben sich verschiedene Personen gegen dieses Symposium ausgesprochen. Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann liess über ihre Sprecherin mitteilen, die Veranstaltung sei aus ihrer Sicht weder zeitgemäss noch könne sie sich dafür erwärmen. Die Juso und SP Frauen forderten gar die Absage des Podiums. «Peter Buser vertritt ein zutiefst sexistisches und diskriminierendes Weltbild, dem keine Plattform geboten werden darf!», so Nino Russano, Präsident der Juso Basel-Stadt.

Doch die Absage der Ausstellung liegt in der Verantwortung des Historischen Museums Basel. Dessen Direktor, Marc Fehlmann, akzeptierte, als es darum ging Geld für die Nietzsche-Ausstellung zu gewinnen, eine Spende von 400000 Franken vom 82-jährigen Philologen Peter Buser. Allerdings unter der Bedingung, dass das Museum ein Symposium unter der Leitung des Geldgebers unterstütze.

Druck auf Medien

Offensichtlich versucht Buser seine Veranstaltung einem so grossen Publikum zu vermitteln, wie nur möglich - wenn nötig auch mit Druckmitteln. Wie «Telebasel» am Donnerstag bekannt gab, soll er nämlich nach der Veröffentlichung des bz-Berichts dem Sender angerufen haben, um nachzufragen, ob dieser die Veranstaltung filmen und daraus eine längere Sendung machen wolle. Als Buser aber eine Absage erhielt, folgten wütende Telefonate. In einer Mail an den Sender soll er zudem eine Strafklage wegen Rufschädigung gegen Regierungspräsidentin Ackermann und eine Journalistin der «bz basel» angekündigt haben.

In dem am Donnerstag verschickten Brief schreibt Buser, dass wenn der Eindruck entstanden sei, dass seine Veranstaltung antifeministisch sei, so liege das daran, «dass mich zum Ärger vieler Bürger oft junge Frauen begleiten, die mein ödes, 82 Jahre altes Junggesellenleben etwas auffrischen». Zudem seien die «aufmüpfigen Äusserungen» die er mache, «meistens Humor und Ironie, welche Zuhörer fordern, die Humor und Ironie verstehen».

Der auch mal als Playboy bezeichnete Solothurner lädt im selben Brief Elisabeth Ackermann dazu ein, als Gesprächsteilnehmerin an seinem Symposium aufzutreten. Auf Anfrage der BaZ antwortet die Basler Regierungspräsidentin auf diese Einladung mit einem simplen: “Nein.”