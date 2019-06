Bunter Nachwuchs bei den Rentieren

Zarte Rentierkinder

Neugeborene Rentiere sind sehr zart und sehen mit ihren langen Beinen eher fragil aus. In den ersten zwei Tagen nach der - meist nächtlichen - Geburt werden sie das erste Mal gewogen. Ideal ist dabei ein Geburtsgewicht von mindestens fünf Kilogramm. Das blauäugige weisse Junge war mit vier Kilogramm ein Leichtgewicht. Rentierjungtiere folgen ihrer Mutter bereits kurz nach der Geburt.

Wichtig ist, dass sie in den ersten Stunden saugen, nur dann produziert die Mutter die antikörperreiche Kolostralmilch. Die Antikörper schützen in den ersten Lebenswochen, bevor das eigene Immunsystem richtig ausgebildet ist, vor Krankheiten. Ein weiteres wichtiges Indiz ist der Abgang des sogenannten Darmpechs; so nennt man den Darminhalt eines ungeborenen Jungtieres. Folgt dem Darmpech der gelbe „Milchkot“, kann man sicher sein, dass das Junge bei der Mutter getrunken hat.

Rentiere sind heikle Esser

In ihrer nordischen Heimat fressen Rentiere vor allem energiereiche Flechten. Im Zolli sind sie sehr wählerisch und erhalten eine ausgeklügelte Diät: Sie erhalten ein sehr fein geschnittenes Kräuter-Gras, sowie klein «geschnetzelte» Randen und Fenchel. In Wasser aufgequollene Trockenrübenschnitzel, Pellets und ein Mineralstoffzusatz bereichern den Menüplan zusätzlich. Im Sommer erhalten sie täglich frisch geschnittenes Gras, welches aber nicht zu grob sein darf. Ansonsten lassen sie es nämlich links liegen.

Rentiere – in vieler Hinsicht speziell

Rentiere sind die einzige je zum Haustier gewordene Hirschart und die einzige, bei der auch das Weibchen ein Geweih trägt. Bei ihren jahreszeitlichen Wanderungen umfassen ihre Herden gebietsweise mehrere 100’000 Tiere und mit 5'000 Kilometern machen sie die längste Wanderung von Landsäugern überhaupt. Rentiere warten jedoch noch mit einer weiteren Spezialität auf: Wer ganz still vor der Anlage steht, hört ein regelmässiges, leises Klicken. Das Geräusch stammt von einer Sehne am Hinterbein, die beim Gehen jeweils über den Knochen streift.

Bei den drei Jungtieren im Zolli handelt es sich um ein Männchen und zwei Weibchen. Die Rentierherde umfasst derzeit elf Tiere.