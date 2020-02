Bürgerliche wollen Expo in die Region holen

Sie sprach über Postkutschen und darüber, dass man bei deren Abschaffung und der Erfindung der Autobusse befürchtet habe, dass Arbeitsstellen wegfallen. Jede Innovation sei ein Schritt ins Unbekannte, doch nötig. Mit diesem Projekt werde man Generationen verbinden.

Gesamtprojektleiter Jost Huwyler konnte ebenfalls wenig Fassbares zum Projekt sagen. Einzig vielleicht: «Es gibt keine Gewerbeausstellung. Es gibt etwas ganz anderes.» Konkreteres könne man erst nach der Auswertung des Wettbewerbs sagen. Die Ausschreibung soll im Juni beginnen, im Sommer 2021 dürfte das Siegerprojekt vorliegen, Ende 2021 will der Verein das Projekt beim Bund einreichen.

Trotz aller Begeisterung stellen sich einige Fragen: Die wichtigste dürfte sein, wie die momentan vorwiegend Bürgerlichen auch Linke und Alternative ins Boot holen. Vielleicht lassen sich die Sozialpartner, die Gewerkschaften, noch einspannen. Immerhin eruiert ein solches Projekt einige Arbeitsplätze.

Doch die Klimaaktivisten beispielsweise dürften sich eher schwer tun mit einer schwergewichtig wirtschaftsfreundlich orientierten Landesausstellung, auch wenn sie den Menschen ins Zentrum stellt. Abstimmen müssen die Bürgerinnen und Bürger der fünf Kantone allerdings erst, wenn der Bund aus den drei Projekten seinen Favoriten ausgewählt hat.

Grosse Konkurrenz

Die Konkurrenz für das Nordwestschweizer Projekt ist gewichtig. Die Nexpo unter der Leitung der Zürcher Stadtpräsidentin ­Corine Mauch, die sich das ­Zusammenleben in der Schweiz des21.Jahrhunderts zum Thema ­gemacht hat, hat auch die Basler Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann mit an Bord. Die zehn grossen Städte in der ganzen Schweiz machen mit, von Genf bis St. Gallen und von Basel bis Lugano.

Initianten aus Kommuni­kation, Architektur und Kultur haben das Projekt X27 auf die Beine gestellt. Darunter sind Persönlichkeiten, die bereits bei der Expo.02 mitgemacht haben. So etwa der Architekt und Szenograf Sergio Cavero oder die Medienfachfrau Marina Villa. Austragungsort wäre der Flugplatz ­Dübendorf, mit einer Grösse von rund 180 Hektaren. Zum Vergleich: Die Expo.02 im Dreiseenland fand auf einer Gesamtfläche von 50 Hektaren statt.

Der Bundesrat wird also die Qual der Wahl haben, bevor die Bürgerinnen und Bürger der einzelnen Kantone darüber entscheiden müssen.