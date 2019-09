Bürgerliche greifen Eva Herzog an

Basel sei in einer speziellen Situation: Trotz der Steuersenkungen – dank den Pharmariesen – sind die Steuereinnahmen im Vergleich zum Umland stärker gestiegen, genau so wie die Ausgaben. Ebenso liegt das Personalwachstum beim Kanton im Vergleich zu anderen grossen Städten im oberen Bereich.

Das grosse Dilemma

Es zeigt sich nun auch klar: Die Bürgerlichen sind sich bei dieser Problematik (grundsätzlich) einig. FDP-Präsident Luca Urgese findet die Kritik von Nadine Gautschi absolut berechtigt: «Es darf auf jeden Fall nicht sein, dass der Steuerzahler erneut massiv zur Kasse gebeten wird. Dies, nachdem wir in den letzten Jahren schon Milliarden eingeschossen haben.»

Nun ist es so, dass 2014 nur dank bürgerlicher Unterstützung überhaupt vom Modell der Voll- auf jenes der Teilkapitalisierung umgeschwenkt werden konnte. Auf dies weist auch GLP-Regierungsratskandidatin Katja Christ hin. Sie sagt: «Wir haben bereits bei der letzten Reform – alleine auf weiter Flur – gegen die Teilkapitalisierung angekämpft. Wir wollten schon damals eine Vollkapitalisierung, weil wir wussten, dass es Schönfärberei ist.»

Insofern sei es doch recht seltsam, wenn nun sowohl die SVP als auch Frau Gautschi Vorwürfe erheben würden. Von der «Polemik» hält Christ aber nichts – aber den momentanen Zinssatz ebenfalls als zu hoch. Es wäre sinnvoll, diesen anzupassen – und wieder zur Vollkapitalisierung zurückzukehren. Sie weiss aber auch: «Wenn es je zur Sanierung kommt, wird der Staat Milliarden einschiessen müssen, es geht gar nicht anders.»

Auch Patrick Huber, Mitglied der kantonalen CVP-Parteileitung, ist mit der Situation alles andere als zufrieden: «Was wir nicht vergessen dürfen: In den letzten 15 Jahren gab es Rückstellungen und eine grosse Reform, die über 1,5 Milliarden Franken gekostet haben – und immer noch haben wir ein Problem. Die Versicherten, aber auch die Steuerzahler haben ein Anrecht auf eine solide und finanzierbare Altersvorsorge beim Kanton.» Er spricht auch das bürgerliche Dilemma an: Hätte man nicht auf das Modell der Teilkapitalisierung gewechselt, wäre ein Wechsel vom Leistungs- zum Beitragsprimat unmöglich gewesen. Und dies hätte verheerende finanzielle Konsequenzen zur Folge gehabt.

So einig sich die Bürgerlichen in der Kritik an Eva Herzog sind, so unklar ist, wie es weitergeht. Vorstösse kündigt einzig die SVP an, der Rest will erst eine genauere Prüfung vornehmen.